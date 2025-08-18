كتب- محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية، عبر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، قبل نهاية العام الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المرفق تقدم بالفعل ببرنامج متكامل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ للحصول على الموافقة النهائية على إصدار الشهادات، مضيفًا أن مفاوضات جرت مؤخرًا مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج هذه الشهادات في بورصة المناخ، التي تغير اسمها مؤخرًا من سوق الكربون الطوعية، لتضم أدوات استثمارية متنوعة؛ من بينها شهادات الطاقة المتجددة.

ونوه المسؤول، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأن المستهدف هو إصدار وقيد الشهادات في البورصة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توجيه حصيلة بيعها إلى تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، بما يتماشى مع التزامات مصر في خفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتم تنفيذ 6 عمليات تداول حتى يوليو 2025، منذ انطلاق بورصة المناخ المصرية في أغسطس الماضي، بإجمالي 5500 شهادة. وبلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المُسجلة في مصر بنهاية 2024 نحو 145 ألف شهادة، صادرة عن 21 مشروعًا.