صور.. مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

3 أنواع من القطارات ستعمل على شبكة القطار الكهربائي السريع، بإجمالي 176 قطارًا لنقل الركاب والبضائع.

شبكة القطار الكهربائي السريع

شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية، و6 نقاط للصيانة.

ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع.

مميزات قطار DESIRO الإقليمي

1- قطار إقليمي فائق السرعة.

2- سرعة تشغيلية تصل إلى 160 كم/ساعة.

3- تصميم مبتكر بعربات طرفية بطابق واحد وعربات وسطية بطابقين لأول مرة في مصر.

4- يراعي احتياجات كبار السن وذوي الهمم.

5- مزود بأنظمة أمان متقدمة ومواصفات عالمية.

6- صديق للبيئة ويدعم رؤية الدولة للتحول إلى وسائل نقل خضراء ومستدامة.

ويُعد هذا القطار ضمن خطة طموحة لتعزيز الربط بين المحافظات، تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقديم تجربة سفر آمنة ومريحة وسريعة لجميع المواطنين.

القطار الكهربائي السريع "فيلارو"

1- تصميم حديث وتقنيات متطورة.

2- سرعته التشغيلية تصل إلى 250 كم/ ساعة.

3- إضافة غير مسبوقة لقطاع النقل في مصر.

4- يوفر خدمات تنقل عالية الجودة والكفاءة.

ويُعد القطار الكهربائي السريع "فيلارو" واحدًا من أبرز القطارات المقرر تشغيلها ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، ليشكل نقلة نوعية نحو منظومة نقل ذكية، مستدامة، وعصرية.

جرارات نقل البضائع

أحد أعمدة الشبكة، يخضع حاليًا لاختبارات تشغيل دقيقة داخل مصانع Siemens العالمية، ليكون جاهزًا لقيادة مستقبل النقل في مصر.

1- سرعة تشغيلية تصل إلى 120 كم/ساعة.

2- مخصص لنقل البضائع بكفاءة عالية.

3- مزود بأنظمة قيادة وتحكم متطورة.

4- متوافق مع أهداف مصر البيئية وخطة التحول الأخضر.

