إعلان

صور.. مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع

11:18 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع (1)
  • عرض 6 صورة
    مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع (4)
  • عرض 6 صورة
    مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع (6)
  • عرض 6 صورة
    مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع (3)
  • عرض 6 صورة
    مواصفات قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

3 أنواع من القطارات ستعمل على شبكة القطار الكهربائي السريع، بإجمالي 176 قطارًا لنقل الركاب والبضائع.

شبكة القطار الكهربائي السريع

شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية، و6 نقاط للصيانة.

ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع.

مميزات قطار DESIRO الإقليمي

1- قطار إقليمي فائق السرعة.

2- سرعة تشغيلية تصل إلى 160 كم/ساعة.

3- تصميم مبتكر بعربات طرفية بطابق واحد وعربات وسطية بطابقين لأول مرة في مصر.

4- يراعي احتياجات كبار السن وذوي الهمم.

5- مزود بأنظمة أمان متقدمة ومواصفات عالمية.

6- صديق للبيئة ويدعم رؤية الدولة للتحول إلى وسائل نقل خضراء ومستدامة.

ويُعد هذا القطار ضمن خطة طموحة لتعزيز الربط بين المحافظات، تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقديم تجربة سفر آمنة ومريحة وسريعة لجميع المواطنين.

القطار الكهربائي السريع "فيلارو"

1- تصميم حديث وتقنيات متطورة.

2- سرعته التشغيلية تصل إلى 250 كم/ ساعة.

3- إضافة غير مسبوقة لقطاع النقل في مصر.

4- يوفر خدمات تنقل عالية الجودة والكفاءة.

ويُعد القطار الكهربائي السريع "فيلارو" واحدًا من أبرز القطارات المقرر تشغيلها ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، ليشكل نقلة نوعية نحو منظومة نقل ذكية، مستدامة، وعصرية.

جرارات نقل البضائع

أحد أعمدة الشبكة، يخضع حاليًا لاختبارات تشغيل دقيقة داخل مصانع Siemens العالمية، ليكون جاهزًا لقيادة مستقبل النقل في مصر.

1- سرعة تشغيلية تصل إلى 120 كم/ساعة.

2- مخصص لنقل البضائع بكفاءة عالية.

3- مزود بأنظمة قيادة وتحكم متطورة.

4- متوافق مع أهداف مصر البيئية وخطة التحول الأخضر.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القطار الكهربائي السريع شبكة القطار الكهربائي السريع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا