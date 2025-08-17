حدث في 8ساعات| طرح شقق جديدة وقرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث اطّلع الرئيس على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، كما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق جديدة أول اكتوبر المقبل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يطلع على خطط تطوير شبكات الاتصالات.. توجيهات جديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور إثم شرعي يهدد مقاصد الشريعة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الالتزام بقوانين المرور يُعد واجبًا دينيًا يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والمال.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة dmc إن العمامة تمثل رمزًا لتوجيه الأمة نحو الفهم الصحيح للدين، مشددًا على أن تجاهل القضايا المجتمعية مثل تنظيم المرور يُعد إهمالًا لدور الدين في تنظيم الحياة.

"سلامة الغذاء": حملات على 414 منشأة غذائية بمختلف المحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 29 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 9 – 15 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 114 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وبحسب بيان صحفي، نفذت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 34 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 10 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 506 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 473 شركة.

ضمن 400 ألف وحدة.. الإسكان: طرح شقق المرحلة الثانية أكتوبر المقبل -(تفاصيل)

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن استعدادات المنصة لطرح مشروعات الوزارة السكنية، بجانب موقف تنفيذ منصة تصدير العقار المصري، ومنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن "منصة مصر العقارية" تمثل خطوة محورية في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق رؤية الدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري، معلنًا عن أنه في مطلع أكتوبر المقبل سيتم طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة والذي تتضمن مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيكون الطرح من خلال "منصة مصر العقارية".

قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي - تجاري - صناعي)، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي - تجاري - صناعي) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

25 صورة لسودانيين يودعون القاهرة.. انطلاق قطار العودة الخامس من محطة مصر

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، القطار الخامس لتنظيم العودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم.

وانطلق القطار من رصيف محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محافظة أسوان، من أجل إيصال مئات السودانيين إلى وطنهم بشكل طوعي.

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

وأشارت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إلى وجود مزيد من التحسن في الأجواء اليوم على أغلب الأنحاء.

الإسكان تغير طريقة تخصيص شقق ديارنا وجنة وسكن مصر إلى القرعة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان، عن إجراء القرعة العلنية للمشروعات السكنية المطروحة في الصالة المغطاة رقم (1) باستاد القاهرة الدولي، وذلك للمتقدمين وفق المدينة التي تم اختيارها والمدونة في استمارة الحجز، خلال الفترة من ١٥-٤-٢٠٢٥ إلى ١٢-٦-٢٠٢٥، حرصًا على سرعة إتمام إجراءات الحجز للعملاء المتقدمين، وحتى الانتهاء من الأعمال التقنية والفنية الجارية على موقع الحجز الإلكتروني.

