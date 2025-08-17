كتب- محمد سامي:

التقى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة ماجنت بلتون للحلول الإدارية، الذراع التنفيذي لمجموعة بلتون القابضة والمتخصصة في التحول المؤسسي وتطوير الموارد البشرية.

وبحسب بيان، بحث الجانبان سبل التعاون في مجالات تطوير الموارد البشرية، والتدريب المهني لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، إضافة إلى تدريب الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم قدرات الشباب ورفع كفاءتهم. من جانبهم، أشاد ممثلو الشركة بدور وزارة العمل خلال الفترة الحالية، لا سيما في مجالات التدريب والتشغيل وربط العمالة بالمعايير المؤسسية الحديثة.

وضم وفد الشركة: شيري بشارة، الرئيس التنفيذي ورئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، وحازم نجيب، استشاري ومدير إدارة الاستدامة والتمويل المستدام، وعمرو فاروق، مسئول تطوير الأعمال والشراكات. كما شارك من جانب وزارة العمل هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ووائل عبدالصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب.