وزير العمل يستقبل قنصل مصر الجديد بالرياض لبحث ملفات التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة الإدارية، السفير ياسر هاشم، القنصل المصري الذي سيتسلم مهامه الجديدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية مطلع الشهر المقبل.

وهنأ الوزير جبران السفير على توليه المنصب الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بفرص العمل والتدريب.

واستعرض وزير العمل خلال اللقاء جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وآليات تأهيل الشباب وفق معايير دولية تلبي احتياجات سوق العمل الخارجي، مؤكدًا حرص مصر على فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب داخل المملكة العربية السعودية. كما ثمّن التعاون القائم بين البلدين في مجالات الفحص المهني وتبادل الخبرات، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير الكوادر المطلوبة في مختلف التخصصات والمهن.

وشارك في اللقاء المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، والدكتورة رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.