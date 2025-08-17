محافظ القاهرة: حملات دورية على المدن المطورة للتأكد من التزام السكان

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة، شنت حملة موسعة لإعادة الانضباط داخل مدينة "معًا" بحي السلام، وهي إحدى المناطق المطورة التي أنشأتها الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة.

وأوضح "صابر"، في بيان اليوم، أن الحملة كشفت عن قيام بعض القاطنين بالمدينة بالتعدي على الممرات والمناور، وإقامة محال عشوائية، إلى جانب سرقة التيار الكهربائي، رغم توفير الدولة مجمع أسواق متكامل لخدمة سكان المنطقة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة جميع الإشغالات والتعديات، فيما تتولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال الإزالة.

وأكد المحافظ، أن هناك حملات دورية ستنفذ على مختلف المدن المطورة للتأكد من التزام السكان بالقواعد والضوابط المحددة للحفاظ على هذه المشروعات السكنية.

يُذكر أن مدينة "معًا"، التي أُقيمت كأحد مشروعات الدولة للقضاء على العشوائيات، تضم 184 عمارة سكنية تشمل 4412 وحدة، إضافة إلى مدرستين للتعليم الأساسي، ومسجد، وأربعة مراكز طبية، ومخبز، ومنافذ لتوزيع الخبز، وقد تم نقل سكانها من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية.

