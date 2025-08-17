اليوم الثاني.. انطلاق التدريب العملي لسائقي الشاحنات والتريلات

كتب- محمد نصار:

بدأت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن بدء تنفيذ مبادرتها التدريبية المجانية الموجهة للسائقين تحت شعار: "سائق واعٍ.. لطريق آمن"، أمس السبت 16 أغسطس 2025 وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل وحيث حظيت المبادرة منذ الإعلان عنها بإقبال كبير.

وتواصل الشركة، فعاليات التدريب، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، من خلال التدريب العملي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر بمقر شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس - منطقة الجراج.

ويشمل البرنامج شرحًا تفصيليًا لقواعد المرور والإشارات المرورية، وتدريبًا عمليًا ميدانيًا على القيادة الآمنة، يتم تنفيذه بواسطة نخبة من المتخصصين السابقين بالإدارة العامة للمرور، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم العملية في الميدان.

وأكدت الشركة القابضة، أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد سائق واعٍ قادر على مواجهة تحديات الطريق، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما تعكس المبادرة التزام وزارة النقل بدورها المجتمعي من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيادة الآمنة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سلامة الركاب وحماية الأرواح والممتلكات.

ومن المخطط قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري باستكمال البرنامج مع باقي المتقدمين من السائقين أصحاب الرخص الثانية والثالثة، بما يضمن شمول جميع السائقين المستهدفين خلال المراحل المقبلة، في خطوة طموحة لترسيخ مبادئ الالتزام المروري وثقافة القيادة الآمنة.

