اليوم.. انطلاق القطار الخامس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر

كتب- محمد نصار:

يستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 القطار الخامس، وهو قطار "مخصوص" برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة مصر متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

ومن المقرر أن تتحرك الرحلة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، على أن تصل إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

تأتي هذه الرحلات في إطار الجهود المبذولة لتيسير العودة الطوعية للسودانيين، مع توفير التذاكر مجانًا بالكامل دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء المادية خلال تنقلاتهم.