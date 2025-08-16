إعلان

الحلبي: المشروع التعبوي لهيئة الاستخبارات العسكرية يوجه رسالة ردع للخارج

10:52 م السبت 16 أغسطس 2025

اللواء طيار دكتور هشام الحلبي

كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية، عن تفاصيل فعاليات المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي التخصصي لهيئة الاستخبارات العسكرية، والذي شهده الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأوضح "الحلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المشروع يعد استراتيجيًا وتعبويًا في آن واحد، حيث يتم على مستوى الدولة ويأخذ في الاعتبار التنسيق مع قيادات العمليات وترجم التدريبات إلى أهداف عملية، بما يسهم في تحديث أساليب جمع المعلومات والإنذار المبكر، خصوصًا في ظل بيئة إقليمية مضطربة، بما يضمن للقوات المسلحة عنصر المبادأة والمفاجأة.

وأضاف أن المشروع يولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب السيبرانية، مؤكدًا أن ذلك يمثل ضرورة في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات واستخدامها من جانب بعض الدول أو الجماعات الإرهابية.

وشدد على أن المشروع يعكس رسالة ردع للخارج ورسالة طمأنة للداخل بشأن جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

