كتبت- داليا الظنيني:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الفيديو الذي نشره الشاب عبدالرحمن خالد، للترويج للمتحف المصري الكبير، يُعد انتهاكًا صريحًا للملكية الفكرية وحقوق الآخرين.

وقال وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إن هذا الفيديو لا يحمل أي إبداع أصلي، بل يُشكل تعديًا على حقوق المتحف وشخصيات معروفة، مما قد يُعرض الدولة لتبعات قانونية.

وأضاف أن الوزارة لم تتهاون في التعامل مع هذا الموقف حفاظًا على التزاماتها القانونية والعقدية مع أطراف أخرى.

وأشار إلى أن استخدام محتوى يتضمن أشخاصًا أو عناصر تخضع لاتفاقيات دون إذن مسبق يُعد مخالفة جسيمة، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى فوضى قانونية وتُضر بصورة مصر في المحافل الدولية.

وأكد الوزير أن الفيديو لا يُضيف قيمة ترويجية حقيقية للمتحف المصري، بل يُشكل تهديدًا لمبدأ احترام الملكية الفكرية الذي تسعى الدولة لترسيخه.

وتابع الوزير، إن ثقافة "معلش"، والتسامح مع الأخطاء أو تبريرها بحسن النية، يجب القضاء عليها لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.

وأشار فتحي إلى أنه اتخذ قرارات حاسمة بشأن الفيديو استنادًا إلى مسؤوليته كوزير ورجل دولة، بهدف حماية مصالح الدولة والمتحف.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون بدقة، مع تعزيز الوعي بأهمية احترام الملكية الفكرية لتجنب أي انتهاكات مستقبلية قد تؤثر على سمعة مصر أو التزاماتها الدولية.