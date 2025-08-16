إعلان

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق بولاق أبو العلا

06:07 م السبت 16 أغسطس 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

يتابع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن خردة بدرب الشيخ فراج بحي بولاق أبو العلا.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خردة بالدور الأول وامتد إلى الدور الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بحي بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ٥ سيارات.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

