145 مليار جنيه خسائر.. انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر حققت أداءً ماليًا متميزًا رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع اطلع الرئيس، على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2025/2024، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة ومتوازنة تعكس قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أن هذا الأداء المالي جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى نشاط التصنيع والتصدير، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

