خطوات شحن كارت الكهرباء من المنزل عبر الموبايل

كتب- محمد صلاح:

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة شحن الكروت من المنازل باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التوزيع أو منافذ البيع.

وتساعد هذه الخدمة على تقليل التزاحم وتسريع عملية الشحن، خاصة في أيام الإجازات والأعياد.

وتتم عملية الشحن إلكترونيًا من خلال تطبيقات معتمدة من الوزارة تعمل على الهواتف المزودة بخاصية NFC، حيث يمكن قراءة الكارت وشحنه مباشرة عبر الهاتف، ثم إعادة تركيبه في العداد لتفعيل الرصيد.

خطوات شحن الكارت من المنزل

- التأكد من تفعيل خاصية NFC من إعدادات الهاتف.

- تحميل التطبيق المعتمد من شركة توزيع الكهرباء وهو تطبيق «سهل».

- توصيل كارت العداد بالهاتف باستخدام خاصية NFC.

- وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه.

- اختيار خدمة «شحن كارت الكهرباء» داخل التطبيق.

- إدخال قيمة الشحن المطلوبة وتحديد وسيلة الدفع المناسبة.

- الدفع متاح عبر بطاقات الخصم، البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية.

- إعادة توصيل الكارت بالهاتف مرة أخرى لتحميل الرصيد.

- إدخال الكارت في العداد لتسجيل الشحنة الجديدة.

