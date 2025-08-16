كتبت- نور العمروسي:

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تقديره وشكره العميق لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على سرعة التحرك الفوري لضبط المتورطين في واقعة طريق الواحات.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية على مختلف الأصعدة لضمان الأمن وضبط الخارجين عن القانون، وتوفير الأمان في الشارع المصري، وحماية النساء والفتيات، بما يعزز شعورهن بالأمان والطمأنينة ويرسخ هيبة وسيادة القانون.

وأكد المجلس أن الواقعة التي وقعت على طريق الواحات مرفوضة جملة وتفصيلاً، باعتبارها سلوكًا مشينًا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصري الأصيل، ويسبب مشكلات نفسية واجتماعية خطيرة، فضلاً عن كونه تهديدًا لأمن وسلامة النساء والفتيات.

وشدد المجلس القومي للمرأة على أن الاستجابة السريعة للواقعة تمثل رسالة واضحة وحازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة النساء والفتيات، مؤكداً أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تحرص على سيادة القانون وتحقيق استقرار المجتمع وصون كرامة المرأة المصرية.