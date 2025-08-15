فلكيًا.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تُعد من أهم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، موعد المولد النبوي الشريف، فوفقًا للحسابات الفلكية، يكون موعد المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.

ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.