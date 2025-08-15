كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن استمرار تباطؤ التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي، في انعكاس مباشر لنتائج الإصلاحات الاقتصادية وجهود ضبط الأسواق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الصحة 47 مليون خدمة مجانية في 30 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 47 مليونًا و230 ألفًا و605 خدمات طبية مجانية خلال 30 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رفع 88 ألف حالة إشغال وغلق 456 منشأة مخالفة خلال شهرين بالجيزة

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بشأن نتائج حملات رفع الإشغالات والتعديات للمنشآت التجارية والمحال العامة على الطرق والشوارع، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ما هو قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة؟

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.

الحكومة: تراجع التضخم وانخفاض أسعار الدواجن واللحوم والفواكه

القوات المسلحة: 1341 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 9 أيام- فيديو

كشف العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن جهود مصر المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.

وزيرة التنمية المحلية: 30 يومًا للانتهاء من الموافقات البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لمتابعة جهود مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات في مختلف القطاعات، وفق المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

