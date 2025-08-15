رفع 88 ألف حالة إشغال وغلق 456 منشأة مخالفة خلال شهرين بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بشأن نتائج حملات رفع الإشغالات والتعديات للمنشآت التجارية والمحال العامة على الطرق والشوارع، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع شرطة المرافق، تمكنت خلال شهرين من رفع 88,726 حالة إشغال للمحال العامة والمقاهي والكافيهات والبائعين المفترشين، بالإضافة إلى تحرير 1,878 محضر مخالفات وتنفيذ 456 قرار غلق استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن الأحياء رفعت 60,440 حالة إشغال، وحررت 1,271 محضر مخالفات، ونفذت 416 قرار غلق، بينما رفعت المراكز والمدن 28,286 حالة إشغال، وحررت 607 محاضر مخالفات، ونفذت 40 قرار غلق.

وجاء مركز أبو النمرس في المرتبة الأولى بعدد 14,341 حالة إشغال، يليه حي الهرم بـ 13,000 حالة، ثم حي العجوزة بـ 12,096 حالة، وحي بولاق الدكرور بـ 10,581 حالة، ثم مركز كرداسة بـ 6,489 حالة، وحي العمرانية بـ 5,852 حالة، وحي إمبابة بـ 3,472 حالة، ومركز منشأة القناطر بـ 2,925 حالة.

كما تصدر حي الوراق قائمة قرارات الغلق بإجمالي 320 منشأة مخالفة، بينما احتل حي الهرم صدارة عدد المحاضر المحررة بـ 625 محضرًا.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات اليومية مستمرة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بفرض الانضباط وتحسين المظهر الحضاري، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين على الأرصفة والممرات المخصصة، باعتبار الشارع حقًا أصيلًا للمواطن لا يجوز المساس به أو استغلاله بالمخالفة للقانون.

