الحكومة: تراجع التضخم وانخفاض أسعار الدواجن واللحوم والفواكه

02:41 م الجمعة 15 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن استمرار تباطؤ التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي، في انعكاس مباشر لنتائج الإصلاحات الاقتصادية وجهود ضبط الأسواق.

وأوضح البيان أن التضخم الشهري للمدن تراجع ليسجل سالب 0.5% خلال يوليو 2025، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3%.

وأشار المركز إلى أن أبرز المساهمات في هذا التراجع جاءت من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.9%، والفاكهة بنسبة 13.4%، والخضروات بنسبة 7.2%.

وأكد البيان أن هذه المؤشرات تعكس تحسن كفاءة السياسات الاقتصادية وقدرتها على السيطرة على معدلات التضخم، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

