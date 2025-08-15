"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بمحافظتي البحيرة وأسيوط

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولتي زواج لطفلتين تبلغان من العمر 16 عامًا، إحداهما بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والأخرى بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وذلك بعد اعتزام أسرتيهما تزويجهما قبل بلوغهما السن القانونية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغين عبر الخط الساخن (16000). البلاغ الأول من محافظة البحيرة، يفيد باعتزام والد طفلة عمرها 16 عامًا إتمام زواجها، وقد تحدد موعد الزفاف يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.

وأشارت إلى أن المجلس كان قد تلقى بلاغًا سابقًا عن نفس الطفلة خلال عيد الأضحى الماضي، وتم وقتها التدخل العاجل وأخذ التعهدات اللازمة على والدها بعدم إتمام الزواج، إلا أن المتابعة المستمرة كشفت استمرار نية الأسرة على المضي في الزواج.

وأضافت أن البلاغ الثاني ورد من مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث طلب المُبلّغ سرعة التدخل لإنقاذ طفلة من الزواج المبكر. ووجهت السنباطي فورًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلتين وتقديم الدعم المطلوب لهما.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وأُحيلت الواقعتان إلى نيابتي أبو المطامير وأبو تيج الجزئيتين، وتم إحباط الزواجين وإيقاف الزفاف، مع أخذ التعهدات على الأسرتين بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

وأكد عبد الرازق أن المجلس يتصدى لكافة أشكال الانتهاكات والممارسات الضارة بحق الفتيات، ويركز على رفع وعي الأسر بضرورة حماية بناتهن وتمكينهن من حقوقهن الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية في بيئة آمنة.

ووجّه المجلس الشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل ووحدات الحماية العامة بمحافظتي البحيرة وأسيوط على سرعة الاستجابة وجهودهم في إنقاذ الطفلتين.

من جانبه، أوضح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الوقائع تمثل مخالفة صريحة للمادة (80) من الدستور، والمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلًا عن المادة (31 مكرر) من قانون الأحوال المدنية التي تحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا من الجنسين.

وشدد عثمان على أهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات تخص الأطفال عبر خط نجدة الطفل (16000)، أو من خلال واتس آب على الرقم (01102121600)، أو عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على "فيسبوك".