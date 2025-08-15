كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت الأرصاد من تكوت شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى حلايب وشلاتين على فترات وقد تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

وأشارت أيضا إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ س وارتفاع الأمواج 3 أمتار.