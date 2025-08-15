كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت عدد من المحافظات تزامنًا مع الموجة الحارة، عن إيقاف عمل عمال النظافة خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

إيقاف عمل عمال النظافة خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة بالجيزة

في هذا السياق، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع اعتبارًا من الاثنين الموافق 11 أغسطس وحتى اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة في الثانية عصراً وذلك حرصًا على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل عقب ذلك.

ويأتي هذا القرار في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة علي مدار الأيام المقبلة.

وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور الهام الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين مشيدًا بجهودهم اليومية في ظل مختلف الظروف الجوية مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

محافظ أسوان: حظر عمل عمال النظافة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا

وفي سياق متصل، وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق خلال الفترة المسائية، على أن تُقتصر الأعمال في فترة الظهيرة على الطوارئ فقط عند الضرورة القصوى، وذلك للحد من تعرض العاملين لضربات الشمس.

وقرر المحافظ حظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية في الأماكن المفتوحة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع اقتصار العمل في هذه الفترة على المهام المكتبية، وذلك حتى انتهاء الموجة الحارة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم وتقديرًا لدورهم.

ووجّه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف للتعامل السريع مع أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الأمراض الموسمية، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المرافق العامة، خاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي بلاغات وحل المشكلات الطارئة.

محافظ الإسماعيلية: إيقاف عمل عمال النظافة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا

أصدر اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإيقاف عمل عمال النظافة في الشوارع خلال أوقات الذروة، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، حرصًا على سلامتهم.

ويأتي القرار استجابةً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة.

وأكد محافظ الإسماعيلية تقديره لجهود عمال النظافة في الارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مشددًا على حرص المحافظة على سلامتهم وتوفير كل احتياجاتهم

محافظ المنيا: وقف عمل عمال النظافة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، توجيهات عاجلة بوقف عمل عمال النظافة في الشوارع والميادين خلال ساعات الذروة، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة حاليًا.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي تنفيذًا لتوصيات هيئة الأرصاد الجوية بشأن مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بإعادة توزيع المهام في الفترات الصباحية المبكرة والمسائية، بما يضمن استمرار مستوى النظافة والخدمات دون الإضرار بالعاملين.

وأكد محافظ المنيا تقديره لجهود عمال النظافة ودورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، مشددًا على أن سلامتهم أولوية قصوى.

ودعت محافظة المنيا المواطنين إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واتباع الإجراءات الوقائية مثل ارتداء القبعات الواقية وشرب كميات كافية من المياه، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

محافظ الغربية: وقف العمل الميداني لعمال النظافة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف العمل الميداني لعمال النظافة بالشوارع خلال ساعات ذروة الحرارة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك حفاظًا على سلامتهم في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من استمرار الموجة شديدة الحرارة على مستوى الجمهورية وبلوغ ذروتها اليوم وغدًا الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها منذ بداية فصل الصيف، لتصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المناطق.

وشدد محافظ الغربية على أن صحة وسلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن عمال النظافة يمثلون عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة لهم التزام لا يقبل التأجيل.

وتضمنت التوجيهات استمرار عمل معدات ومركبات النظافة خلال فترة التوقف، لضمان استمرارية المنظومة بكامل طاقتها خارج أوقات الذروة، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ ميدانيًا، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين على مدار اليوم.

وفي ختام التوجيهات، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لجميع عمال النظافة على ما يبذلونه من جهد مخلص ومتواصل للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مؤكدًا أن ما يقومون به يمثل رسالة إنسانية وخدمية بالغة الأهمية لكل مواطن.

محافظ دمياط: إيقاف عمل عمال النظافة من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا

قرر الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، إيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حفاظًا على سلامتهم.

يأتى ذلك على خلفية صدور تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة.

ووجه الدكتور أيمن الشهابى، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ هذا القرار؛ للحفاظ على سلامة العمال، مؤكدًا اننا جميعاً نقدر ما يقدمه عمال النظافة من جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على سلامتهم وتوفير احتياجاتهم.

محافظ الدقهلية: إيقاف عمل عمال النظافة من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي على خلفية صدور تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة.

ووجه اللواء طارق مرزوق، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ هذا القرار، للحفاظ على سلامة العمال، قائلًا: إننا جميعا نقدر ما يقدمه عمال النظافة من جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، والمحافظة حريصة كل الحرص على سلامتهم وتوفير احتياجاتهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا القرار لن يؤثر على منظومة عمل النظافة، وقيامها بأداء مهامها على أكمل وجه خلال ساعات العمل على مدار اليوم، حرصًا على سلامة العاملين، وحفاظًا على مصالح المواطنين.

محافظ الفيوم: إيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة

قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسه مساء عصرًا حفاظًا على سلامتهم خلال الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتى على خلفية صدور تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق وجه الدكتور أحمد الانصاري ، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ هذا القرار، للحفاظ على سلامة العمال، قائلا أننا جميعا نقدر ما يقدمه عمال النظافة من جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على سلامتهم وتوفير احتياجاتهم.

وأوضح محافظ الفيوم أن هذا القرار لن يؤثر على منظومة عمل النظافة وقيامها بأداء مهامها على أكمل وجه خلال ساعات العمل، على مدار اليوم حرصا على سلامة العاملين وحفاظا على مصالح المواطنين.

التنمية المحلية: قرار بحظر خروج عمال النظافة للعمل الميدانى بالشوارع وقت الظهيرة

وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل التوجيه بحظر خروج عمال النظافة للعمل الميدانى بالشوارع وقت الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة أصدرت توجيهاتها للمحافظات، بعدم تعرّض عمال النظافة والمرافق لأشعة الشمس المباشرة، خلال ساعات الذروة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جاري التوعية ومتابعة مدى تطبيق الوحدات المحلية وشركات النظافة المتعاقدة في المحافظات، خاصة للعاملين في مجال جمع القمامة ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والميادين، وكذلك العاملين في مصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي الآمن، حيث يتم مراجعة معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين في مجال منظومة النظافة.

