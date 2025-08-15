بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

كتب- محمد أبو بكر:

يشهد موسم العمرة 2025-2026 ارتفاعًا في أسعار البرامج سواء كانت اقتصادية أو خمس نجوم، حيث تبدأ البرامج شاملة أسعار الطيران من 35 ألف جنيهًا.

وفي هذا السياق، يبحث الكثير من المواطنين، عن برامج عمرة بأسعار مناسبة بعيدة عن الارتفاع الذي يشهده العام الجديد في البرامج المختلفة على حد سواء.

تفاصيل أرخص برنامج عمرة في 2026

في هذا السياق، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن أرخص برنامج عمرة في 2025-2026 حتى الوقت الحالي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن أرخص برنامج عمرة في 2026 لمدة أسبوع، وهو برنامج مستحدث من شركات السياحة خاصة مع ارتفاع الأسعار الحالي، موضحًا أن البرنامج لمدة 7 أيام بسعر يتراوح ما بين 28 إلى 29 ألف جنيه، ويشمل الإقامة في مكة والمدينة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر

وبين أن الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر، كما يلي:

أولًا: المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح أنه يجب تقديم هذه المستندات كاملة إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة.

