عمرو حمزاوي يعلق على إدعاءات مشروع الشرق الأوسط الجديد

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتعلقة بمشروع الشرق الأوسط الجديد.

وقال "حمزاوي"، خلال حواره مع مصراوي ينشر لاحقا، إن إسرائيل لديها حلم بأن يكون هناك شرق أوسط مفتت ومقسم ويحول إلى دويلات تحكمها حكومات مفتتة ومنقسمة وصغيرة لا تملك القوة مؤكدا على استحالة تحقيقه سواء عسكريًا أو إقناعيًا.

وتابع: لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية أصبحت من وجهة نظر العالم بأكمله حكومة دموية ولا ترغب في أي سلام أو استقرار".

وأشار حمزاوي إلى أن بعض الدول العربية التي كانت قد طبعت مع الحكومة الإسرائيلية في السنوات الماضية ترى حاليا أن نتنياهو مجرم حرب وعنصر عدم استقرار في المنطقة وذلك بعد الجرائم التي ارتكبها بحق أهالي قطاع غزة من قتل وتجويع وتحويل للقطاع لمنطقة غير صالحة للحياة.

وأكد حمزاوي على أن الحديث عن مشروع شرق أوسط جديد في ظل انتهاكات الحكومة الإسرائيلية وجرائمها ضد سكان قطاع غزة "خيال واسع".

وشدد على ضرورة إطلاق مبادرات دولية ضد سباق التسلح و استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدولة الفلسطينية وغيرها.

