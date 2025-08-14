الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع

كتب- حسن مرسي:

أعلن علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مبادرة وطنية أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن هذه المبادرة تشمل تخفيضات واسعة النطاق تشمل السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين في مختلف أنحاء مصر.

وأشار عز إلى أن المبادرة جاءت نتيجة تنسيق وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث حضر بنفسه المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عن هذا المشروع الطموح.

وأضاف أن الاجتماع الثاني للمبادرة شهد تعاونًا مكثفًا لضمان تنفيذها بفعالية، مؤكدًا أن القطاع الخاص، الذي يسهم بنسبة 80% في الناتج المحلي ويوفر نفس النسبة من فرص العمل، استجاب طواعية لهذه المبادرة دون أي تدخل حكومي في تسعير السلع.

وتابع عز قائلاً إن أحد أبرز محاور المبادرة هو تقديم موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في الرابع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 1600 محل تجاري يقدمون خصومات تتراوح بين 10% و60% على الملابس، الأحذية، والحقائب.

وأكد أن اختيار هذا التوقيت جاء ليتماشى مع استعدادات الأسر المصرية لموسم العودة إلى المدارس، مما يتيح لهم شراء المستلزمات المدرسية بأسعار ميسرة، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزانياتهم.

وأوضح عز أن الشق الثاني من المبادرة يركز على السلع الغذائية، حيث قادت وزارة التموين هذا الجانب من خلال الشركة القابضة التابعة لها، مقدمة خصومات على 640 سلعة غذائية تُباع في حوالي 1000 مجمع استهلاكي بجميع المحافظات.

وأضاف أن القطاع الخاص، بما في ذلك المنتجون والمستوردون، شارك بقوة عبر خفض هوامش أرباحهم بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، لتقديم تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على هذه السلع.

وفي سياق متصل، أكد عز أن المبادرة لم تقتصر على السلع الغذائية، بل شملت أيضًا الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث وصلت الخصومات في بعض السلاسل التجارية إلى أكثر من 25%.

وأشار إلى أن العديد من المتاجر تقدم الآن هذه الأجهزة بنظام التقسيط بدون مقدم وبفترات سداد طويلة الأجل، مما يتيح للمواطنين اقتناء المنتجات الضرورية بسهولة ومرونة مالية.