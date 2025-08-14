"هتخالف هنهد".. الجيزة تواصل إزالة المباني المخالفة بالهرم -فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة، جهودها لإزالة العقارات المخالفة في مختلف مناطق حي الهرم، حيث تم إزالة عقار مخالف مكون من 8 أدوار بمنطقة اللبيني.

وشهدت المنطقة عمليات إزالة دقيقة لإزالة الأدوار المخالفة، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة القانونية للحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.

كما شملت الحملات إزالة أبراج مخالفة بشارع سلطان خطاب في منطقة اللبيني، ضمن خطة المحافظة المستمرة للتصدي للبناء المخالف وحماية حقوق المواطنين والمجتمع.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للقانون وبما يضمن سلامة المباني المحيطة، مع استمرار الحملات في باقي المناطق التي تشهد مخالفات إنشائية لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

