محافظ القاهرة: تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا -صور

04:33 م الخميس 14 أغسطس 2025
    تطوير نفق شبرا
    تطوير نفق شبرا
كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج، والتي تشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبردورات، ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

وتتم الآن أعمال تجليد حوائط النفق بالحجر الهاشمي بالشكل الذي يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الميدان.

نفق شبرا إبراهيم صابر مناطق الساحل روض الفرج
