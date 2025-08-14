كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، بمناسبة صدور قرار تعيينه نائبًا للقائد العام للجيش الوطني الليبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة بما يخدم مصالح الشعب الليبي الشقيق ويحفظ أمنه واستقراره.

وأكد الفريق أحمد خليفة، في برقيته، اعتزاز القوات المسلحة المصرية بروابط الأخوة التي تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وحرصها على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في كل المجالات بما يعزز أمن واستقرار المنطقة في مواجهة مختلف مصادر التهديد للبلدين.

اقرأ أيضًا:

إطلاق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون -تفاصيل

إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير بهذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر

توجيه رئاسي بشأن أشرطة الإذاعة والتلفزيون التابعة لـ"الوطنية للإعلام"

الإيجار القديم.. ننشر ضوابط عمل لجان حصر المناطق بالمحافظات