وكيل صحة الدقهلية يحيل أطباء وممرضين في مستشفى تمي الأمديد للتحقيق

04:05 م الخميس 14 أغسطس 2025
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
    الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية
الدقهلية - رامي محمود:

أحال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عدد من المتغيبين عن العمل بمستشفى تمي الامديد المركزي إلى التحقيق وذلك خلال تفقده المستشفى مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، أنه شدد خلال جولته على أهمية تواجد طبيب مقيم وأخصائي في كل تخصص على مدار 24 ساعة، والتزام أطباء التخدير بالتواجد الدائم، ورفع كفاءة الحضانات والعناية المركزة بما يضمن تقديم الخدمة في أي وقت وبأعلى جودة.

وتضمنت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضّانات، بنك الدم، قسم الأشعة، حيث استمع وكيل الوزارة إلى الفرق الطبية والتمريضية، ووجّه بتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

يُذكر أن مستشفى تمى الأمديد المركزي تُعد من المستشفيات المحورية في نطاقها الجغرافي، وتضم 163 سريرًا، و9 حضانات، و10 أسرة عناية مركزة، و8 أسرة عناية أطفال، إلى جانب غرف عمليات مجهزة، وقسم أشعة حديث، وخدمة الغسيل الكلوي، ومناظير الجهاز الهضمي، وتخدم آلاف المواطنين من المركز والقرى المجاورة.

الدقهلية حمودة الجزار وزارة الصحة
