صور.. إعادة صيانة وتشغيل نافورة النيل بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، إعادة صيانة وتشغيل نافورة النيل بالقاهرة.

وتُعد نافورة النيل واحدة من أقدم النوافير في منطقة الشرق الأوسط، حيث أُنشئت عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على يد شركة "جوليوس برجر" الألمانية الغربية.

ومنذ انطلاقها، شكّلت أيقونة معمارية وسط مياه نهر النيل، بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة، وبلغ ارتفاع تدفق المياه من منتصفها نحو 100 متر، تحيط بها نوافير صغيرة تشكّل ستارة مائية أنيقة، يزينها عدد من كشافات الإضاءة الليلية.

وعلى مدار سنواتها الذهبية، خطفت النافورة أنظار صناع السينما والموسيقى، فظهرت في أفلام شهيرة مثل "عروس النيل" و"الأيدي الناعمة"، في ستينيات القرن الماضي، كما كانت حاضرة في أعمال غنائية حديثة، أبرزها فيديو كليب "القاهرة" لعمرو دياب ومحمد منير، وأغنية "يا بلدنا يا حلوة".

اقرأ أيضًا:

إطلاق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون -تفاصيل

إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير بهذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر

توجيه رئاسي بشأن أشرطة الإذاعة والتلفزيون التابعة لـ"الوطنية للإعلام"