كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من العمال المصريين الذين أنهوا خدمتهم بعد العمل في القطاع الخاص بدولة العراق، وذلك بعد أن نشرت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء المستحقين للحضور واستلام مستحقاتهم المالية.

وبحسب بيان وزارة العمل، الخميس، يتزامن تسليم هذه المستحقات مع انعقاد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العمل في مصر والعراق، المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس 2025، في إطار جهود وزارة العمل المصرية لرعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان، أنه جرى التنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية لتدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيدًا لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقات البنكية لهم.

يأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات وزير العمل، للإدارة العامة للتمثيل الخارجي، التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وبالتنسيق مع رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في العراق، عمرو رضا، لضمان سرعة صرف المستحقات المالية وتيسير الإجراءات للعمالة المصرية.

