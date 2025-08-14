تسليم 93 عقد عمل لكوادر مصرية للعمل في البوسنة والإمارات والأردن

كتب- محمد أبو بكر:

سَلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في كلٍّ من البوسنة والهرسك، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج أمام العمالة المصرية.

توزيع العقود على الدول والمهن

أوضح "جبران" أن العقود الموقعة شملت:

- 56 عقد عمل في البوسنة والهرسك بمجالات البناء والتشييد، منها: نجار مسلح، حداد مسلح، نقاش، مثبت واجهات، وبناء.

- 30 عقد عمل في الإمارات العربية المتحدة بمهن: حداد، نجار، ولحام.

- 7 عقود عمل في الأردن في مجالات الزراعة والبناء.

وأكد الوزير، في بيان، أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لتوفير فرص عمل ذات أجور لائقة وخدمات صحية واجتماعية، فضلًا عن تقديم التوعية بالحقوق والواجبات لضمان الحماية الكاملة للعاملين.

ووجَّه "جبران"، رسالة للشباب المستفيدين من هذه العقود بضرورة أن يكونوا نموذجًا يحتذى به في الإتقان والإخلاص في العمل، واحترام قوانين الدول التي سيعملون بها، مشددًا على أن جميع خدمات الوزارة مجانية تمامًا وبدون وسطاء، داعيًا الراغبين للعمل بالخارج إلى متابعة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة بشكل دوري.

وأشار الوزير، إلى أن قنوات الاتصال بين العاملين بالخارج والوزارة، إضافةً إلى مكاتب التمثيل العمالي، مفتوحة دائمًا لمواجهة أي تحديات قد تطرأ أثناء فترة العمل بالخارج.

