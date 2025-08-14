النقل: بدء تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل وتدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، الذي تم إطلاقه تحت شعار: "سائق واعٍ.. لطريق آمن"، والمقرر بدء تنفيذه بعد غد السبت 16 أغسطس 2025.

ويتضمن البرنامج في يومه الأول تدريبًا نظريًا، وفي اليوم الثاني تدريبًا عمليًا، وذلك للحاصلين على رخصة قيادة درجة أولى.

وسيعقد التدريب النظري بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري الكائن في 19 أ شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة، بينما سيُجرى التدريب العملي في جسر السويس أمام حديقة بدر - منطقة الجراج. أما بالنسبة لسائقي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، فستحدد فترة التدريب وفقًا لنتائج التقييم.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة المصرية ووزارة النقل، بضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل البري، وتأهيل العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق هذا البرنامج التدريبي المجاني يأتي ضمن الخطوات الجادة التي تتبناها وزارة النقل لتأهيل السائقين على أسس القيادة الآمنة، بما يسهم في تعزيز معدلات السلامة على الطرق، وتقليل نسب الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري.

وأوضح الوزير، أن البرنامج يهدف إلى تمكين سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل من اكتساب مهارات القيادة المسؤولة، وتطبيق إجراءات السلامة المرورية، إضافة إلى إتاحة فرص عمل لهم داخل وخارج مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشباب من أصحاب المؤهلات (متوسط – فوق متوسط – عليا) الراغبين في العمل كسائقين للأتوبيسات أو الشاحنات، إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى البرنامج للاستفادة من مزاياه، حيث يتميز بأنه مجاني بالكامل ودون أي رسوم، مع منح المتدرب شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، كما سيحصل المتدربون على فرص عمل بالشركات التابعة لوزارة النقل، وهي:

شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)

شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة

شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)

شركة أكتا للنقل الجماعي

الشركة المصرية للأتوبيس الترددي

شركة تاكسي العاصمة

شركة النيل لنقل البضائع

ويكون ذلك برواتب مجزية بعد اجتياز البرنامج التدريبي، الذي يتم تنفيذه بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية، وفق منهج متكامل يشمل:

قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور.

الصيانة الوقائية وطرق التعامل مع الأعطال.

مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة.

التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية.

ويُقدَّم التدريب بواسطة نخبة من المدربين المعتمدين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين.

جدير بالذكر أنه للتسجيل والاستعلام يمكن الاتصال على الرقم: 01003756385، مع التأكيد على أن أولوية الاشتراك في البرنامج ستكون وفقًا لأسبقية التسجيل.

