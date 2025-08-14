اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاش أغسطس لـ120 ألف مستفيد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن بدء تحويل معاش شهر أغسطس 2025 لأعضاء الاتحاد وورثتهم من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، اعتبارًا من صباح اليوم.

وأوضح الاتحاد أن عدد المستفيدين من الأعضاء وأسرهم بلغ نحو 120 ألف مستفيد، بإجمالي قيمة معاشات تُقدر بحوالي 181 مليون جنيه عن الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد، التي انعقدت في الأول من أغسطس، وافقت على مقترح مجلس إدارة الاتحاد بزيادة قيمة المعاش من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، بدءًا من معاش أكتوبر 2025.

وخصص الاتحاد الخط الساخن 15603 للرد على استفسارات الأعضاء بشأن صرف المعاشات.

