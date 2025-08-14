إعلان

اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاش أغسطس لـ120 ألف مستفيد

11:50 ص الخميس 14 أغسطس 2025

اتحاد المهن الطبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن بدء تحويل معاش شهر أغسطس 2025 لأعضاء الاتحاد وورثتهم من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، اعتبارًا من صباح اليوم.

وأوضح الاتحاد أن عدد المستفيدين من الأعضاء وأسرهم بلغ نحو 120 ألف مستفيد، بإجمالي قيمة معاشات تُقدر بحوالي 181 مليون جنيه عن الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد، التي انعقدت في الأول من أغسطس، وافقت على مقترح مجلس إدارة الاتحاد بزيادة قيمة المعاش من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، بدءًا من معاش أكتوبر 2025.

وخصص الاتحاد الخط الساخن 15603 للرد على استفسارات الأعضاء بشأن صرف المعاشات.

اقرأ أيضًا:

ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد

1500 جنيه.. موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف لهذه الفئة

تقرير دولي يشيد بخطوات مصر في صناعة الدواء.. والصحة تعلّق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتحاد المهن الطبية معاش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو
ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد