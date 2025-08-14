بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات

كتب- محمد نصار:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين في 10 محافظات.

وتضمنت الحركة، وفق بيان رسمي، تعيين 7 سكرتيري عموم جدد وهم:

1- عبدالله عاشور حسن سكرتير عام الأقصر.

2- ماهر محمد كامل هاشم سكرتير عام أسوان.

3- أحمد عبداللاه توفيق وزيري سكرتير عام السويس.

4- أحمد محمد عبده الإسكندراني سكرتير عام الإسماعيلية.

5- سامي أحمد فؤاد علام سكرتير عام قنا.

6- محمد محمود أنيس سكرتير عام المنيا.

7- عمر محمود الشافعي الأكرت سكرتير عام جنوب سيناء.

كما تضمنت الحركة تعيين 5 سكرتيري مساعدين للمحافظات وهم:

1- رماح السيد هاشم سكرتير مساعد أسوان.

2- إيهاب محمد مكاوي سكرتير مساعد جنوب سيناء.

3- طارق محمد أبو العطا سكرتير مساعد القاهرة.

4- طارق محمد عبد الرحمن بحيري سكرتير مساعد دمياط.

5- أحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بني سويف.

ووجهت منال عوض، القيادات الجديدة بأهمية التواجد الميداني في الشارع والتفاني والعطاء في العمل وخدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول سريعة لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية للملفات الخدمية والتنموية المختلفة على أرض المحافظات ودفع وتيرة العمل بها وتحقيق معدلات إنجاز في تلك الملفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في مختلف الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية، لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتصعيد الكوادر المحلية المتميزة واستبعاد المقصرين منهم.

