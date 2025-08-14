منال عوض خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم، وفريق العمل المعني، لبحث جهود الإدارة وآليات تطوير الأداء.

وأكدت الوزيرة، أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، من خلال التفتيش على المنشآت بمختلف القطاعات للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، وحثها على الإصحاح البيئي بما يحقق التوافق مع رؤية مصر 2030، وضمان التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فاروق جهود الإدارة في التفتيش والمتابعة الميدانية الدورية للمنشآت، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، ومؤشرات الأداء خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى الآن، حيث شمل التفتيش 625 منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة خطط الإصحاح البيئي لـ 242 منشأة، وإنجاز معالجة جميع الشكاوى الواردة بنسبة 100%، كما تمت المشاركة مع شرطة البيئة والمسطحات في التفتيش على 30 عائمة سياحية بالقاهرة والجيزة.

كما تناول الاجتماع أبرز أعمال الالتزام البيئي، ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشآت والهيئات، والمراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات على خطط الإصحاح البيئي، إلى جانب مراجعة الأوضاع البيئية لـ 9 موانئ ضمن خطة إعداد تقرير بالحالة البيئية للموانئ المصرية.

كذلك تم بحث متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث، ومتابعة التزام 27 شركة أسمنت باستخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) وفق القرار الوزاري رقم 49.

واستعرضت الوزيرة، مع الحضور، أعمال وحدتي الفحم الحجري والبترولي والنباتي، ومؤشرات الأداء والتحديات التي تواجه العمل، وخطط تطوير النظام الإلكتروني لخدمات الفحم ضمن سياسة التحول الرقمي لتسهيل الخدمات للمستثمرين، حيث يجري حاليًا إطلاق النسخة التجريبية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة في المحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومركز سقارة للتدريب، لرفع كفاءتهم في مختلف الموضوعات البيئية ودعم تطوير الأداء.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي