متحدث الحكومة: ضوابط جديدة للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الهمم

كتبت – داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات الأخيرة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، تستهدف تعزيز الحفاظ على الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، وخاصة الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سياراتهم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذه التعديلات جاءت لسد ثغرات استغلها البعض للاستفادة من الإعفاءات بطرق غير قانونية، مثل استيراد سيارات بأسماء أشخاص من ذوي الهمم ثم بيعها أو تفويض آخرين باستخدامها، مؤكدًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون.

وأشار إلى أن السيارات المخصصة لذوي الهمم تتميز بتجهيزات خاصة تلائم احتياجاتهم، مما يجعل تخصيصها لهم أمرًا حيويًا، لافتًا إلى أن إجراءات الاستفادة من الإعفاءات لم تتغير، حيث يظل بإمكان المستحقين استيراد أي نوع من السيارات بشرط أن تكون مجهزة بما يتناسب مع حالتهم.

وبيّن الحمصاني أن التعديلات الجديدة أقرّت ضوابط صارمة، تشمل السماح باستيراد سيارة واحدة كل 15 عامًا، وحظر التصرف فيها بالبيع أو التنازل لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، لضمان استفادة أصحاب الحقوق الفعلية من هذه الميزة.