إعلان

متحدث الحكومة: ضوابط جديدة للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الهمم

11:25 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

سيارات ذوي الهمم - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت – داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات الأخيرة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، تستهدف تعزيز الحفاظ على الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، وخاصة الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سياراتهم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذه التعديلات جاءت لسد ثغرات استغلها البعض للاستفادة من الإعفاءات بطرق غير قانونية، مثل استيراد سيارات بأسماء أشخاص من ذوي الهمم ثم بيعها أو تفويض آخرين باستخدامها، مؤكدًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون.

وأشار إلى أن السيارات المخصصة لذوي الهمم تتميز بتجهيزات خاصة تلائم احتياجاتهم، مما يجعل تخصيصها لهم أمرًا حيويًا، لافتًا إلى أن إجراءات الاستفادة من الإعفاءات لم تتغير، حيث يظل بإمكان المستحقين استيراد أي نوع من السيارات بشرط أن تكون مجهزة بما يتناسب مع حالتهم.

وبيّن الحمصاني أن التعديلات الجديدة أقرّت ضوابط صارمة، تشمل السماح باستيراد سيارة واحدة كل 15 عامًا، وحظر التصرف فيها بالبيع أو التنازل لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، لضمان استفادة أصحاب الحقوق الفعلية من هذه الميزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني الحمصاني ببرنامج ستوديو إكسترا إعفاءات سيارات ذوي الهمم قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم استيراد سيارات بأسماء أشخاص من ذوي الهمم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان