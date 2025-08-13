كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل التضخم في شهر يوليو 2025 سجل انخفاضًا مقارنة بشهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الأهم هو تراجع متوسط التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4%، مقابل 25.5% خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما وصفه بـ"التضخم النزولي".

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22%، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن إيرادات قطاع السياحة.

وأضاف رئيس الوزراء أن القطاعات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري تحقق أداءً جيدًا للغاية، مؤكدًا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تشهد نموًا مستمرًا، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ودعمه في مواجهة التحديات.

