شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد على بدء خطةَ بـ27 محافظة و27 غرفة تجارية، ومبادرات داخلية، وتبكير الأوكازيون الصيفي ليبدأ يوم 4 أغسطس، و1600 محل مشارك بخصم يصل إلى 50%، وحتى مستلزمات المدارس؛ لخفض أسعار السلع.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميا مبادرة خفض أسعار السلع

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إننا انتهجنا خطةَ عمل جيدة في 27 محافظة و27 غرفة تجارية، وفيه مبادرات داخلية، وتم تبكير الأوكازيون الصيفي ليبدأ يوم 4 أغسطس، و1600 محل مشارك بخصم يصل إلى 50%، وحتى مستلزمات المدارس.

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن 88 عامًا

غيّب الموت، اليوم، الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

مدبولي: إحياء قلب القاهرة التاريخي ليعود إلى حالته قبل أكثر من 100 عام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًّا على إعادة تطوير حديقة الأزبكية، لتعود إلى حالتها التي كانت عليها قبل أكثر من 100 عام، مع الحفاظ على أصولها التاريخية وتطويرها بما يتناسب مع طابعها التراثي.

أول تعليق لرئيس الوزراء على تمديد اتفاق الغاز مع الشركة الإسرائيلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حصل جدل ولغط بشأن ما أُعلن عن تمديد الاتفاق مع شركة إسرائيلية؛ وأنها مددت الاتفاق الساري منذ 2019، فكل الذي اتفقنا عليه هو مد الاتفاق إلى 2040.

خريج دبلوم تجارة يتقدم للقيد بنقابة المهندسين.. وتحرك عاجل من النقيب

تقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه ببحث واقعة طلب قيد أحد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الحكومة: توقيع عقد إنشاء مصنع سايلون الصيني للإطارات بـ "قناة السويس"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "مجموعة سايلون - Sailun Group" الصينية، لتصنيع الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات، من بينها، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

صور- مراسم تشييع جثمان د. علي المصيلحي وزير التموين السابق بمدينة 6 أكتوبر

وصل جثمان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، اليوم الأربعاء، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث ستقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

بعد دعوة الرئيس.. "الصحفيين" تدعو إلى تشكيل لجنة لوضع خارطة تطوير الإعلام -تفاصيل

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيان له اليوم الأربعاء، ترحيبه بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، لإتاحة المعلومات للصحافة والإعلام، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ "الرأي والرأي الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

