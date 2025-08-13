مدبولي يكشف حقيقة بيع أصول الدولة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة ما يُثار من أفكار وآراء في إطار مبدأ الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى عقد سلسلة اجتماعات متتالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وتطوير حديقة الأزبكية، ومشروع حديقة تلال الفسطاط.

الرد على شائعات بيع الأصول

أوضح مدبولي أن تداول أخبار حول إعداد استراتيجية شاملة لتطوير أراضي كورنيش النيل صاحبه انتشار شائعات تزعم نية الدولة بيع أصولها، مؤكدًا أن الهدف هو وضع رؤية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة منها، وليس التخلي عنها.

وأضاف أن هناك مواقع متميزة على النيل تُستخدم حاليًا كجراجات أو مخازن، وهو ما لا يعد استخدامًا أمثل لها، لافتًا إلى توجيهه بحصر شامل لهذه الأراضي وتقييم قيمتها السوقية، التي قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص في مشروعات سياحية أو سكنية أو إدارية.

شراكة مع القطاع الخاص وعوائد متعددة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سياسة الشراكة مع القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة تواجه انتقادات متناقضة، لكن هناك توافقًا على ضرورة استغلال الأصول لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدًا أن العوائد ليست مالية فقط، بل تشمل توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات الضريبية.

الحفاظ على الطابع التاريخي للقاهرة الخديوية

وشدد مدبولي على أن تطوير القاهرة الخديوية يعتمد على الحفاظ على الطابع التاريخي للمباني المُسجلة كتراث، وعدم هدمها أو تغيير واجهاتها، موضحًا أن التطوير يستهدف إعادة إحياء العقارات غير المستغلة وتحويلها لأنشطة سياحية أو إدارية أو سكنية، مع إعادة صياغة شبكة الشوارع وتحويل بعضها إلى شوارع مشاة وفق تجارب عالمية ناجحة.

إحياء حديقة الأزبكية

واستعرض رئيس الوزراء جهود تطوير حديقة الأزبكية، مؤكدًا الحفاظ على تفاصيلها التاريخية التي تعود إلى أكثر من 100 عام، وإعادة إحياء سورها بصورة حضارية، في إطار خطة شاملة لإعادة إحياء المساحات الخضراء التاريخية بالقاهرة.