أجواء شتوية وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية واضحة اعتبارًا من السبت المقبل، مشيرة إلى أن الأجواء ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن درجة الحرارة العظمى لن تصل إلى 15 درجة مئوية كما تردد، وإنما سيظهر الانخفاض بشكل تدريجي مع فرص قوية لسقوط الأمطار على عدة مناطق.

وأشارت إلى أن هذه التغيرات تأتي نتيجة منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، حيث ستتأثر بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة بمنخفض البحر الأحمر، بينما تتأثر محافظات أخرى بمنخفض على سطح الأرض قادم من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تنوع كبير في حالة الطقس بين منطقة وأخرى.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن البلاد ستشهد تبريدًا شديدًا في طبقات الجو العليا بسبب المنخفض الجوي المرتقب، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تبدأ السبت على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وخليج العقبة، على أن تمتد الأمطار بدرجات متفاوتة إلى السواحل الشمالية وبعض المحافظات الداخلية يومي الإثنين والثلاثاء.

كما أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيتم الإعلان عن خرائط الأمطار بدقة أكبر خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الأسبوع المقبل يشهد طقس شتوي، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 20 و21 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 12 و13 درجة مئوية، مع نشاط للرياح في بعض الفترات يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة