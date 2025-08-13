إعلان

مدبولي: تطوير حديقة الأزبكية لإعادتها لحالتها قبل 100 عام

05:39 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تطوير حديقة الأزبكية، لتعود إلى حالتها التي كانت عليها قبل أكثر من 100 عام، مع الحفاظ على أصولها التاريخية وتطويرها بما يتناسب مع طابعها التراثي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع التطوير لا يقتصر على الأزبكية فحسب، بل يشمل أيضًا حدائق الفسطاط، التي تعد أكبر حديقة في الشرق الأوسط بمساحة تتجاوز 500 فدان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة إحياء قلب القاهرة التاريخي، واستعادة رونقه الذي يعود لأكثر من 100 عاماً.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي تطوير حديقة الأزبكية مدبولي خلالل المؤتمر الصحفي حدائق الفسطاط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة