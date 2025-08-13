مدبولي: تطوير حديقة الأزبكية لإعادتها لحالتها قبل 100 عام

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تطوير حديقة الأزبكية، لتعود إلى حالتها التي كانت عليها قبل أكثر من 100 عام، مع الحفاظ على أصولها التاريخية وتطويرها بما يتناسب مع طابعها التراثي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع التطوير لا يقتصر على الأزبكية فحسب، بل يشمل أيضًا حدائق الفسطاط، التي تعد أكبر حديقة في الشرق الأوسط بمساحة تتجاوز 500 فدان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة إحياء قلب القاهرة التاريخي، واستعادة رونقه الذي يعود لأكثر من 100 عاماً.

