أول تعليق لرئيس الوزراء على تمديد اتفاق الغاز مع الشركة الإسرائيلية

كتب- أحمد السعداوي وعمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حصل جدل ولغط بشأن ما أُعلن عن تمديد الاتفاق مع شركة إسرائيلية؛ وأنها مددت الاتفاق الساري منذ 2019، فكل الذي اتفقنا عليه هو مد الاتفاق إلى 2040.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: اللي اتعمل هو مد، عشان يكون فيه دخول لمصر؛ لأنها مركز إقليمي للطاقة، ومصر سوق ومركز لتداول الغاز على مستوى المنطقة.. مصر لديها محطات إسالة في إدكو ودمياط، مش موجودة في المنطقة، كل الدول بتشرع في هذه الاتفاقيات؛ عشان يقدروا يصدروا المنتجات بتاعتهم، ومصر بتاخد كميات من هذا الإنتاج، زي ما عملنا مع قبرص؛ بحيث مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتابع رئيس الحكومة: احنا بنأمِّن المركز بتاعنا، ونفضل المركز الرئيسي لهذه السلعة، عشان كده هذا الاتفاق لازم ناخده في الاتفاق الأشمل.

وأضاف مدبولي: بعض الناس تقول لك ده هيأثر على القرارات السياسية، هذه الاتفاقية منذ 2019 وغزة في أزمة من سنتَين، هل وجدنا أي موقف سلبي لمصر؛ خصوصًا موضوع التهجير؟ موقف مصر واضح تمامًا وهنستمر، ولن يتغير، والرئيس بيأكده لكل الرؤساء، ولولا موقف مصر الله أعلم قضية التهجير كانت آلت لإيه.. الموضوع مالوش علاقة بأي اتفاق، مصر موقفها لم ولن يتأثر.