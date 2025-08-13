إعلان

مدبولي: اتفاق مع أكبر مصنع لإطارات السيارات لتلبية السوق المحلية والتصدير

04:20 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاق مع أكبر مصنع لإطارات السيارات في منطقة قناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، إلى جانب تنفيذ مشروعات مماثلة مع عدد من المصانع الأخرى.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هذه المشروعات تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من إطارات السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنشاء هذه المصانع يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية في قطاع صناعات إطارات للسيارات، وزيادة الصادرات، بما يسهم في التصدير للأسواق الخارجية بدلاً من الاستيراد.

