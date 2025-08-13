إعلان

تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى

03:50 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة، كان لحظة فارقة؛ حيث وجَّه الرئيسُ بوضع خارطة طريق تُعرض عليه بكل تفاصيل الإعلام المصري، والاستعانة بكل الخبرات والشخصيات، بحيث تكون هذه الخارطة عليها إجماع.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: وأيضًا حرص الرئيس على ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، ونحن منفتحون على هذا الموضوع، كي تكون هناك معلومات، والمواطن يكون شايف ومايبقاش فيه سيطرة أو غلبة لرأي، وإن اللي بيحدد المعيار دي هو إتاحة كل المعلومات لكل الناس عشان يعرفوا التفاصيل، عشان اللي يقول رأيًا يكون مبنيًّا على حقيقة.

وتابع رئيس الحكومة: عندنا ثقة في هذا القطاع المهم، ومصر غنية بكوادرها في مجال الإعلام، وهذا الموضوع له أولوية قصوى، وسنعرضها تمهيدًا للتطبيق في أسرع وقت.

الدكتور مصطفى مدبولي خارطة الطريق رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
