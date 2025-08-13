وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"

كتب- أحمد جمعة:

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، لسرعة استجابتهم وتحركهم الحاسم في التعامل مع واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى دكرنس العام في محافظة الدقهلية.

وأشاد الوزير بالإجراءات السريعة التي اتخذتها النيابة العامة، والتي شملت ضبط المتهمين وإحضارهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدًا موقف الوزارة الثابت في عدم التهاون في حماية حقوق الأطقم الطبية وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم.

كما شدد الدكتور عبدالغفار على المتابعة المستمرة للحالة الصحية لأعضاء الفريق الطبي الذين تعرضوا للاعتداء، موجهًا بتوفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقررت النيابة العامة حبس 5 متهمين لاقتحامهم مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، والاعتداء على الأطباء محدثين إصابات وتلفيات بالمستشفى.

وقالت النيابة العامة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها باشرت التحقيقات في واقعة اقتحام 5 أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، حيث أفاد الأطباء العاملون بالقسم أن عددًا من ذوي أحد المرضى، الذي أُدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج إثر إصابته في حادث سير، قد دخلوا محل تلقيه العلاج عنوة، دون تصريح من إدارة المستشفى، وفي غير المواعيد المقررة للزيارة.

وأوضح البيان أن الأطباء أنذروا ذوي المريض بوجوب المغادرة، إلا أنهم أصروا على مخالفة التعليمات، وتعدوا على الأطباء بالسب والضرب، مُحدثين إصابات بهم، كما أحدثوا تلفيات جسيمة ببعض الأجهزة الطبية بالقسم، ناشرين الفزع داخل المرفق العام.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود التي أيدت ما قرره الأطباء، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة التي أكدت صحة الواقعة.

...