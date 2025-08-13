متبقيات المبيدات" يختتم تدريبًا دوليًا لمتخصصين من الكاميرون

كتب– عمرو صالح:

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجه التدريبي الدولي الخامس هذا العام، لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن المتخصصين الكاميرونيين تلقوا تدريبًا مكثفًا لمدة شهر كامل في قسمي متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية بمركز التدريب التابع للمعمل، باستخدام أحدث وأدق الأجهزة على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوضحت أن التدريب في قسم متبقيات المبيدات جاء تحت عنوان "الكشف عن متبقيات المبيدات في العينات الغذائية والبيئية"، وركز على الكشف عن تلك المتبقيات باستخدام أحدث الأجهزة، كما شمل موضوعات مثل تصنيفات المبيدات، وطرق التحليل (تحضير العينات، الاستخلاص، التنظيف)، بالإضافة إلى إعداد التقارير، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، والصيانة، إلى جانب أنظمة إدارة ضمان ومراقبة الجودة وفقًا لمعايير مواصفة الأيزو.

وأضافت عبداللاه أن التدريب في قسم العقاقير البيطرية ركز على التحليل عالي الدقة للكشف عن الأدوية المختلفة في المنتجات الحيوانية، ومبادئ تطوير طرق التحليل والتحقق من صحتها، ومعالجة البيانات وتجميعها وإعداد التقارير، فضلًا عن الاطلاع على التشريعات الدولية ذات الصلة.

والجدير بالذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية نظم خلال العام الحالي خمسة برامج تدريبية دولية لدول إفريقية وعربية، من بينها السنغال وتونس وموريتانيا والجزائر والكاميرون، بهدف تعزيز منظومة سلامة الغذاء في المنطقة.

