رئيس "رياضة النواب": الرئيس السيسي منح الشباب اهتمامًا غير مسبوق

كتب - نشأت علي:

أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الشباب المصري اهتمامًا غير مسبوق، وحرص على تمكينهم في مختلف المناصب التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام انعكس في تعيين وزراء ومحافظين ونواب بالبرلمان من فئة الشباب لأول مرة.

وفي بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ثمَّن حسين جهود الدولة والقيادة السياسية في تأهيل وتمكين الشباب، مؤكدًا أن الشباب المصري يقف صفًا واحدًا خلف الدولة والقيادة السياسية لمواجهة أي مؤامرات تُحاك ضد الوطن.

وأوضح أن المرحلة الحالية تُعد "العصر الذهبي للشباب المصري"، حيث تم تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا ورياضيا، بدءًا من النص في الدستور والقوانين على تمثيلهم في المجالس النيابية، مرورًا بتنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وصولًا إلى تعيين قيادات شابة نوابًا للمحافظين والوزراء، وتنظيم مؤتمرات شبابية على مستوى الجمهورية.

كما أشاد بدعم الرئيس السيسي للرياضة المصرية وأبطالها في مختلف الألعاب، وهو ما أسفر عن تحقيق إنجازات بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه رسالة إلى شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قال فيها: "في اليوم العالمي للشباب، أحيي شباب مصر الأوفياء، بوعيهم الوطني، وعزيمتهم القوية، ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر العريق، واستشراف مستقبل يواكب الدول المتقدمة، وحرصهم القوي على استقرار الوطن وحمايته من المخاطر التي تحيط بالمنطقة. كل التقدير والاعتزاز بشباب مصرنا الغالية".