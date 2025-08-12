كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير منصور بيك كليشيف، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أوزبكستان لدى جمهورية مصر العربية، في إطار حرص الجانبين على بناء علاقة استراتيجية مستدامة تعزز من قدرات التصنيع الدوائي وتدعم التبادل الفني والتقني بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الدوائية في كلا البلدين.

شهد اللقاء مناقشات مثمرة تناولت آفاق التعاون المشترك في مجالات تسجيل وتصنيع وتصدير المستحضرات الدوائية، إلى جانب استعراض فرص استفادة الجانب الأوزبكي من الخبرات التنظيمية والفنية المتميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات الفنية والتنظيمية للطرفين، بحسب بيان اليوم.

في مستهل اللقاء، رحب الغمراوي بالسفير، مؤكّدًا حرص الهيئة على القيام بدورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وبناء جسور تعاون مع الهيئات النظيرة، بهدف دعم حضور الدواء المصري في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة لقطاع الدواء.

أكد الغمراوي أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان، ويشكّل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متكاملة في مجال الصناعات الدوائية. وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز القدرات التصنيعية وتوسيع مجالات التبادل الفني والتقني، بما يدعم ريادة الدواء المصري على المستوى العالمي ويحقق مصالح البلدين المشتركة على المدى الطويل.

كما نوّه بأن ما تم بحثه خلال اللقاء يمثل انطلاقة جديدة لتطوير التعاون بين البلدين في القطاع الدوائي، مع التأكيد على التزام الطرفين بتعزيز القدرات وتوسيع مجالات التعاون الفني والتقني لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب السفير منصور بيك كليشيف عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده هيئة الدواء المصرية على الصعيدين التنظيمي والمهني، ومؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة، خاصة في مجالات تصدير الأدوية، والتعرف على منصة "Egyptian Drug Store" كنموذج متطور في تسويق وتوزيع المنتجات الدوائية دوليًا.

كما أكد السفير منصور بيك كليشيف حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في قطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن أوزبكستان ترى في الخبرات المصرية نموذجًا متطورًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الصناعة المحلية ورفع معايير الجودة والتنافسية، كما أعرب عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبراء، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الدوائية بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتورة أماني جودت،معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورأسامة حاتم معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

جاء ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بتعزيز حضورها الدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية، تدعم القدرات التصنيعية، وتفتح آفاقًا أوسع للتبادل الفني والتقني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الدواء المصري في الأسواق العالمية.