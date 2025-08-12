إعلان

"مستقبل وطن" يواصل استعداداته النهائية لخوض انتخابات النواب 2025

06:45 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مجلس النواب

background

كتب- محمد شاكر:

واصلت اللجنة المركزية المشكلة من قبل الأمانة المركزية لحزب « مستقبل وطن»، لدراسة ترشيحات الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025، اجتماعاتها، برئاسة النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، وأمينه العام.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من، النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة امين مساعد امانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.

وجاء الاجتماع في سياق استعدادات «مستقبل وطن» النهائية للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجية الحزب، لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع، ودوره في الحياة السياسية.

وخلال الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام للحزب، على أن اختيارات المرشحين، تخضع للمعايير الثابتة نفسها التي يتبناها الحزب، وأهمها الثقل الشعبي للمرشح، والسمعة الحسنة، والقدرة على أداء دوره التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

و أضاف الأمين العام أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات مكثفة بأمناء وأمناء تنظيم المحافظات للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس النواب 2025 أحمد عبدالجواد عبدالهادي القصبي
