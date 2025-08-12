البيئة تعلن الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2025 بالدلتا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، عن بدء سلسلة من الاجتماعات الدورية مع المحافظين استعدادًا لموسم نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2025، حيث انطلقت هذه الاجتماعات بمحافظة كفر الشيخ، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، ومشروع تحسين هواء القاهرة الممول من البنك الدولي.

وأكدت الوزيرة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وفي إطار مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، وما يرافقها من تغيرات مناخية وظروف جوية متقلبة، مشددة على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية للحد من آثار هذه الظواهر.

وأوضحت أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية أسهم في تحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية، من خلال الاستفادة من قش الأرز كمنتج اقتصادي بديل عن حرقه، الأمر الذي ساهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، وزيادة وعي المزارعين بالقيمة الاقتصادية للقش، وخلق فرص عمل جديدة بالمناطق الريفية، وذلك تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لمكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، من خلال إعادة تدويرها لإنتاج الأسمدة والأعلاف، والتخلص من القمامة اليومية، وغلق المقالب العشوائية، وتنظيم حملات توعية عبر المساجد والكنائس والجمعيات الزراعية.

كما دعا الفلاحين إلى تجميع قش الأرز وتسليمه للمواقع المحددة للاستفادة منه اقتصاديًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وشمل الاجتماع عرضًا تفصيليًا لخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025، والتي تضمنت تعزيز جمع وتدوير قش الأرز، وإنتاج الطاقة الحيوية، ومنع تراكم المخلفات، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

كما تم التأكيد على أهمية محافظة كفر الشيخ لكونها من أكبر المحافظات إنتاجًا للأرز، وما يترتب على ذلك من كميات كبيرة من القش يمكن استغلالها في صناعات متعددة.

كما استعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الممول من البنك الدولي، جهود المشروع الذي بدأ عام 2021 بتمويل قدره 200 مليون دولار، للحد من انبعاثات ملوثات الهواء، خاصة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات، من خلال إنشاء شبكات لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنفيذ خطط متكاملة لإدارة جودة الهواء والمناخ، إلى جانب إنشاء مرافق لإدارة المخلفات وغلق المقالب العشوائية.

وأشار حسام أمين، رئيس قطاع شؤون الفروع بوزارة البيئة، إلى أن تدوير قش الأرز يحقق فوائد بيئية واقتصادية، منها إنتاج الأسمدة والطاقة الحيوية والحرف اليدوية، وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وفق القانون رقم 202 لسنة 2020.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتوفير المعدات اللازمة لجمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وتنظيم حملات توعية بالتعاون مع فروع جهاز شؤون البيئة بالمحافظات.

واختُتم الاجتماع بفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى الجديدة، والاستفادة من التجارب السابقة لتلافي أي معوقات قد تعترض تنفيذ المنظومة خلال موسم الحصاد المقبل.

